لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها محمد صلاح نجم ليفربول، المركز الثالث في جائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان عام 2021 هو العام الرابع الذي يترشح فيه محمد صلاح نجم ليفربول بين قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.

في عام 2018 تمك صلاح من نيل المركز الثالث بعد كل من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، وفي هذا العام توج الكرواتي بالجائزة.

وفي عام 2019 حل محمد صلاح رابعا، بعد كل من ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

بينما في عام 2020 كان صلاح في المركز السادس، في هذا العام نجح روبرت ليفاندوفسكي في التتويج بهذه الجائزة بعد تألق لافت مع بايرن ميونخ.

وعاد صلاح هذا العام وتمكن من دخول القائمة المختصرة للأفضل في 2021 ولكنه حل ثالثا، وخسر الجائزة لصالح ليفاندوفسكي.