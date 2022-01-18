البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث تظاهرات ١٧ يناير

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات ١٧ يناير.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، نصّ القرار أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد القرار للجنة ٧٢ ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل سبعة مدنيين في مظاهرات ضد الحكم العسكري، وذلك في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس الاثنين.

وانطلقت أمس بولاية الخرطوم تظاهرة مليونية السابع عشر من يناير والتي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية، والتي تأتي في إطار جدول زمني وضعته تلك اللجان فى المدن الثلاث مطالبين بالحكم المدني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).