عمرو أديب: «أسعار النفط في أقصى ارتفاع لها وهناك توقعات بزيادتها»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن النفط حول العالم تشهد ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق، محذرًا من ارتفاعها أكثر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن منذ بداية هذا العام وهناك قفزة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، قائلًا: «أنا لا أتحدث عن مصر ولكن عالميا وبالتالي يؤثر على مصر».

واستكمل، أن ارتفاع أسعار النفط تعني زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة نقل المواد التي يتم نقلها لاستخدامها في التصنيع، متابعًا: «مش عايزين خلفة تاني، يجب عدم شراء المستلزمات للحاجة فقط».

وتابع، أن هناك توقعات بوجود تباطؤ في النمو بالصين، وقد يؤثر هذا على العالم، مضيفًا أن بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاما.