تظاهر أكثر من 70 ألف شخص في ألمانيا ضد إجراءات كورونا

على غرار الأسابيع السابقة، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء ألمانيا مساء أمس الاثنين، مجددا، ضد إجراءات مكافحة كورونا والتطعيم الإجباري المحتمل.

وبحسب تقدير مبني على معلومات الشرطة، تظاهر مساء أمس أكثر من 70 ألف شخص، ورافق الاحتجاجات تواجد شرطي كبير، وتم في بعض الأماكن تنظيم مظاهرات مضادة.

وتم تفريق عدد من المظاهرات، على سبيل المثال في مدينتي روستوك وكوتبوس، لأن الشرطة لم تتمكن من العثور على قائد للمظاهرة أو بسبب انتهاك قواعد ارتداء الكمامات.

وبحسب بيانات الشرطة، تظاهر في ولاية تورينجن وحدها أمس نحو 21 ألف متظاهر، وفي ولاية بافاريا نحو 14 ألفا، وفي ولاية مكيلنبورج-فوربومرن نحو 11 ألفا، وفي ولايات سكسونيا-أنهالت وبراندنبورج وبادن-فورتمبرج نحو 7 آلاف لكل منها، وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا نحو 4 آلاف، وفي ولايتي سكسونيا وبرلين نحو 3 آلاف لكل منهما.