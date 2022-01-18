اليابان: التكنولوجيا الصاروخية في كوريا الشمالية تتحسن بشكل سريع

قال وزير الدفاع الياباني، كيشي نوبو، إن كوريا الشمالية تقوم بتحسين التكنولوجيا الصاروخية الخاصة بها، بشكل سريع، وذلك في إشارة إلى تجاربها المتكررة لإطلاق الصواريخ خلال الأسابيع الأخيرة

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وأكد وزير الدفاع الياباني اليوم الثلاثاء، أن العمليات الأربعة التي قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ في الأسبوعين الماضيين، تعد معدل اختبار متكرر بشكل كبير جداً، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وأوضح أن بيونج يانج قالت مراراً إنها تجري اختبارات صاروخية، وذلك وفقاً لخطة خمسية لتطوير الأسلحة، كانت قد أعلنتها في يناير من العام الماضي.

وقال وزير الدفاع إنه "من الواضح أن كوريا الشمالية تعمل على تحسين التكنولوجيا ذات الصلة لديها، وقدراتها العملياتية، بسرعة وثبات".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق لاثنين من الصواريخ الموجهة التكتيكية في اليوم السابق، للتأكد من دقة نظام الأسلحة قيد الإنتاج.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أمس الإثنين أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من مطار سونان في بيونغ يانغ، فيما يمثل رابع استعراض للقوة هذا الشهر، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "التجربة تهدف إلى تقييم انتقائي للصواريخ التكتيكية الموجهة التي يتم انتاجها ونشرها والتحقق من دقة نظام الأسلحة"، ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عملية الإطلاق.