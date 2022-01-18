الأعلى للمعلمين: إعلان توظيف 30 ألف معلم سنويا يدل على إدراك الدولة لمشكلات التعليم

أشاد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.



وأكد علام، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات تأتي في إطار الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية، وأن الدولة تدرك جيدا المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم والقيادة السياسية لا تدخر جهدا لوضع الحلول في التوقيت المناسب.



وتابع أن قضية العجز في أعداد المعلمين وصلت إلى مرحلة كان لابد فيها من وضع حلول ناجزة وجذرية، مؤكدا أن المسابقة التي وجه بها الرئيس بمثابة بشرى لشباب الخريجين وهو قرار جاء في وقته، وأكد أن التعليم المصري في ظل الدعم المادي والمعنوي الحالي قادر على مواجهة أي تحديات.