الحكومة التونسية تؤكد دعم أهالي الشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لتسوية ملفاتهم

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن الحكومة ستدعم أهالي الشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية حتى يتم تسوية جميع الملفات وفقا للقانون، مثمنة عمل الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية فوزية اليعقوبي حرم الملولي، بقصر الحكومة بالقصبة.

وذكرت الحكومة التونسية - في بيان اليوم /الاثنين / - أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض حول عمل الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ومختلف لجانها، كما قدمت رئيسة اللجنة برنامج عملها لسنة 2022، بالإضافة للتطرق إلى طلبات جرحى الثورة، خاصة الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية.

ومن ناحية أخرى، التقت رئيسة الحكومة، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية سليم الهنتاتي، حيث تناول اللقاء تقديم عرض لتنفيذ برنامج التفقد لسنة 2021، الخاص بالملفات المنتظرة والمنتهية وغير المنتهية، كما تم التطرق لنتائج أعمال عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.