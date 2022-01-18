توقعات باختيار السياسية المحافظة «ميتسولا» رئيسة جديدة للبرلمان الأوروبي

من المتوقع أن يختار البرلمان الأوروبي رئيسا جديدا له اليوم الثلاثاء بعد الوفاة غير المتوقعة لرئيسه السابق ديفيد ساسولي، مع ترجيح أن تحل محله النائبة المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا.

لكن توقيت الانتخابات التي ستجري عبر الاقتراع السري، لا علاقة لها بوفاة ساسولي. وكان من المقرر أن تنتهي ولايته في كانون الثاني/يناير الجاري بعد قضاء عامين ونصف العام في المنصب.

وكان ساسولي الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاما قد أشار بالفعل إلى أنه لا يعتزم الترشح لإعادة انتخابه.

وتنتمي ميتسولا /43 عاما/ إلى حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) في حين جاء ساسولي من الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار الوسط).

وفي حال اختيار ميتسولا، ستكون أصغر شخص يشغل هذا المنصب في تاريخ البرلمان وثالث امرأة تتولى المنصب.