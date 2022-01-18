كيروش يستقر على بديل الونش أمام السودان

يبدو أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، استقر بشكل كبير على بديل محمود حمدي الونش بخط دفاع الفراعنة، عندما نواجه منتخب السودان، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة مصر ضد السودان، غدًا الأربعاء، ضمن ختام منافسات دور مجموعات أمم إفريقيا، المقامة في الكاميرون، حتى 6 من شهر فبراير المقبل.

ويغيب الونش عن مباراة مصر والسودان، بعدما تم تشحصي إصابته التي لاحقته في مباراة المنتخب الماضية أمام غينيا بيساو، والتي تأكد أنها شد في العضلة الإمامية.

ومن المرجح بقوة أن يدفع كيروش باللاعب محمد عبدالمنعم في الخط الدفاعي للمنتخب بجانب أحمد حجازي وأيمن أشرف أو (فتوح) كـ ظهير أيسر وعمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن.

وشارك عبد المنعم بديلًا مع المنتخب في أمم أفريقيا خلال مباراتين، الأولى أمام نيجيريا بعدما أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، والثانية أمام غينيا بيساو، بدلامن الونش، الذي تعرض لشد في العضلة الأمامية.

ويحتاج منتخب مصر تحقيق الفوز على السودان، لضمان التأهل لدور الـ16 من أمم إفريقيا 2021.