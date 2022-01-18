 مسؤولون أفغان ينفون تبديد المساعدات الإنسانية المقدمة للبلاد - بوابة الشروق
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مسؤولون أفغان ينفون تبديد المساعدات الإنسانية المقدمة للبلاد

كابول - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 9:55 ص

نفى مسؤولون أفغان ما وصفوه بـ"مزاعم تبديد المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان، وعدم تسليمها إلى المحتاجين".

وقالت لجنة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية الأفغانية، إنه جرى تسريع إيصال المساعدات للأسر المحتاجة، مؤكدا أن الأولوية تعطى دائما للأسر التي ليس لديها معيل.

من جانبه، قال رئيس الهيئة شرف الدين مسلم -في تصريح نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء- إن التوزيع يتم من خلال مسح شفاف، وأنه لا يمكن لأحد المحاباة في هذا الصدد، مضيفا أن "الإدارات ذات الصلة ووكالات المساعدة الأخرى التي تتعاون مع بعضها البعض تضمن تقديم المساعدة بشفافية".

يأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه أكثر من نصف السكان الأفغان إلى المساعدة المنقذة للحياة، ويبلغ عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في أفغانستان ثلاثة ملايين.


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