 لجنة مكافحة كورونا بتونس: لم يتم تسجيل حالات خطيرة بين الأطفال في سن الدراسة - بوابة الشروق
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لجنة مكافحة كورونا بتونس: لم يتم تسجيل حالات خطيرة بين الأطفال في سن الدراسة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 4:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 4:08 ص

أكدت المتحدثة باسم اللجنة العلمية التونسية لمحاربة فيروس (كورونا) الدكتورة جليلة بن خليل، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات خطيرة بين الأطفال في سن الدراسة مصابين بفيروس (كورونا).
وأوضحت بن خليل -في تصريحات مساء اليوم /الإثنين/- أنه لم يتم حجز أطفال -في المراحل التعليمية- بأقسام الإنعاش أو أقسام طب الأطفال بسبب الفيروس التاجي، مشيرة إلى أنه وحتى في الموجة السابقة، فإن الأطفال الذين تم علاجهم في الإنعاش هم أقل من عامين.
وبخصوص الدعوات إلى غلق المدارس والمؤسسات التربوية لحماية الأطفال من الفيروس، قالت بن خليل إن غلق المدارس له تداعيات سلبية على هذه الفئة.

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