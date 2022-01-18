البيئة: استلام 4 وحدات بيوجاز بالفيوم لإنتاج الطاقة النظيفة بالقرى

فؤاد: نسعى لتحقيق شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم العمل البيئي

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، استلام أربع وحدات البيوجاز فى الفيوم ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات، وبتمويل من برنامج المنح الصغيرة ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير صعيد مصر لتصبح قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة وتراعي الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة.

وقالت فؤاد، إن وحدات البيوجاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار الذي يسعى العالم لتحقيقه وتهدف تكنولوجيا البيوجاز لنشر فكر مختلف في التعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية في الاستفاده منهم في إنتاج طاقة نظيفه آمنة مستدامة وتحقيق شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم العمل البيئي.

وأضافت الوزيرة، وفقًا للبيان الرسمي، أن وحدة البيوجاز المنزلية توفر طاقة توازي 2 أنبوبة بوتاجاز شهريا وسماد عضوي يكفى لتسميد 3 أفدنة طوال العام، مما يعد نموذجا مبسطا للتنمية المستدامة بتحقيق مردود بيئي واقتصادي واجتماعي تقدمه مصر للعالم من قلب ريف الصعيد المصري.

وأشارت إلى أن المشروع يحقق مردود آخر هام على المستوى الوطني والدولي وهو التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستنتج من حرق المخلفات، والتي وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها.

واصدرت توجيهاتها بمتابعة أعمال الإنشاءات لوحدات البيوجاز بمختلف محافظات الصعيد حيث قام فريق من مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزاره البيئة بزياره عدد من محافظات الصعيد «الفيوم المنيا سوهاج الاقصر» يتم خلالها تفقد عدد من مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.