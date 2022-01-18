 شركة طيران بينتر كنارياس الإسبانية تلوح بتقليص رحلاتها إلى موريتانيا أو تعليقها - بوابة الشروق
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شركة طيران بينتر كنارياس الإسبانية تلوح بتقليص رحلاتها إلى موريتانيا أو تعليقها

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 12:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 12:17 ص

هددت شركة "بينتر كنارياس" الإسبانية للنقل الجوي، اليوم الإثنين، بتقليص أو تعليق رحلاتها إلى موريتانيا، إذا لم يحول البنك المركزي الموريتاني أكثر من مليون يورو من مستحقات عائدات مبيعات تذاكر السفر.

وقررت شركة "بينتر كنارياس" منع وكالات السفر والرحلات الموريتانية من بيع تذاكرها، مهددة بتعليق أو تقليص رحلاتها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأوضح أصحاب وكالات السفر الموريتانية في تصريحات صحفية اليوم أن "بينتر كنارياس" ستتخذ هذه الإجراءات، احتجاجا على ما وصفته بمماطلة البنك المركزي الموريتاني لها، بخصوص دفع المبالغ التي تطالب بها.

وتطالب الشركة الإسبانية منذ أشهر البنك المركزي الموريتاني بتحويل مستحقاتها.

وترتبط موريتانيا بإسبانيا عبر خطوط طيران مباشرة.


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