وزير خارجية اليمن: هجوم الحوثي عن أبوظبي تهديد مباشر وحقيقي للأمن القومي العربي

قال وزير الخارجية اليمني عوض بن مبارك، إن الهجوم المستمر لمليشيا الحوثي على مأرب وعدم انصياعهم لمحاولات السلام وإطلاقهم الصواريخ الباليستية والطيران المسير على المملكة العربية السعودية وأعيان مدنية فيها، بمثابة تصعيد غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد الحوثيين أمس على مطار أبو ظبي تهديد مباشر وحقيقي للأمن القومي العربي والإقليمي، مشددًا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ترتقي للتعامل مع هذا الحدث.

ووصف الإدانات الدولية بأنها «مقدمة طيبة»، معقبًا: «لا يجب أن يكتفي المجتمع الدولي بذلك بل عليه اتخاذ إجراءات أكثر حدة، ومنها إعادة الحوثيين لقائمة الدول الداعمة للإرهاب، هي خطوة أصبحت مهمة وتعبر عن موقف دولي مغاير لما كان متبعًا في الماضي».

وأشار إلى أن الحوثيين يعانون من «التخبط» بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة بدعم من التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، معلنًا عن تحقيق تقدم لتلك الجهات على المليشيا الإرهابية في شبوة ومأرب، خلال الأسابيع المنصرمة.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أمس الاثنين، أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.