تراجع إنتاج ريو تينتو من خام الحديد بنسبة 2% خلال الربع الأخير

أعلنت شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو مساء الاثنين تراجع إنتاجها من خام حديد بيلبارا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2% إلى 1ر84 مليون طن في حين تراجعت التسليمات من الخام بنسبة 5% إلى 1ر84 مليون طن خلال الفترة نفسها.

كما تراجع إجمالي إنتاج خام حديد بيلبارا خلال العام الماضي ككل بنسبة 4% إلى 7ر319 مليون طن في حين تراجع إجمالي الكميات التي تم تسليمها للعملاء بنسبة 3% إلى 6ر321 مليون طن خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى تراجع إنتاج الشركة من خام الألومنيوم (البوكسايت) خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2% إلى 1ر13 مليون طن. .

وتراجع إنتاج ريو تينتو من التيتانيوم بنسبة 16% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقعت الشركة البريطانية الأسترالية أن يتراوح إنتاجها من خام الحديد خلال العام الحالي ككل بين 320 و335 مليون طن، في حين يتراوح إنتاجها من البوكسايت بين 54 و57 مليون طن.