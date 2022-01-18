الصحة العالمية: نسبة تغطية لقاحات كورونا في إفريقيا 7% فقط

قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من نصف سكان العالم تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا.

وأضاف «رايان» أن نسبة تغطية لقاحات كورونا في إفريقيا 7% فقط، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الثلاثاء.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفع إلى 330 مليوناً و491 ألفاً و623 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي.إن.إن." الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و545 ألفاً و207 حالات.