وزير خارجية اليمن: استهداف الحوثي مطار أبوظبي تصعيد خطير يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي

أكد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، أن "استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبوظبي في الإمارات وللمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة يعد تصعيدا خطيرا يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي خدمة للأجندات الإيرانية".

جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث آخر التطورات في الشأن اليمني والجهود الأممية لتحقيق السلام في البلاد.

ودعا بن مبارك إلى إدانة تلك الأعمال التي وصفها بـ"الإرهابية" واتخاذ موقف دولي ضد تلك السلوكيات.

وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى "التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي واستمرار عدوانها على المدن اليمنية وسلوكياتها المخلة بأمن الملاحة في البحر الأحمر واستهدافها الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في دول الجوار".

وأكد المبعوث الأممي مواصلة جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أن الحل السياسي القائم على الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة "هو الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع له كل اليمنيين".