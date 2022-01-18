الدنمارك تسجل 29 ألفا و349 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

سجلت الدنمارك 29 ألفا و349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و178 ألفا و595 إصابة، والوفيات إلى 3523 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و543 ألفا و181 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.