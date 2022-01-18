رئيس البرلمان التركي يدين الهجمات على الإمارات

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أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب اليوم الاثنين، بشدة الهجمات التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي عبر طائرات مسيرة.

وقال شنطوب عبر حسابه على تويتر: " أدين بشدة الهجمات التي تم تنفيذها بواسطة طائرات مسيرة على أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة"،بحسب وكالة الأناضول التريكة للأنباء.

ووفقا للأناضول ،سأل شنطوب الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم في الهجمات، مقدمًا تعازيه لشعب الإمارات الشقيق وحكومته.

وقال وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم الإثنين لن يمر دون عقاب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي، مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في صهاريج لنقل المحروقات في العاصمة الإماراتية.

وذكرت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعت بالمنطقتين قد تكون السبب في الحريقين".

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أن قواتها "استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة".