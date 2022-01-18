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النيابة العامة في الإمارات: الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:49 ص

أكدت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن".

وأشارت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إلى أن "أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون".

ويأتي ذلك بعد يوم من الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين في العمق الإماراتي بواسطة خمسة صواريخ باليستية، وعدد غير محدود من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة.


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