مصابان مصريان جراء الاعتداء الحوثي على الإمارات

أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية، السفارة بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات أمس.

وعلى الفور اطمئن السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، على حالة المواطنين المصريين، ومتابعة موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما.

يأتي ذلك في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي لأحوال الجالية المصرية في الإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفي هذا الإطار، تواصل السفير شريف البديوي، مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة. هذا، وسيلتقي السفير المصري بهما غداً 19 يناير الجاري.

يذكر أن جماعة الحوثيين نفذت هجوما في العمق الإماراتي بواسطة خمسة صواريخ باليستية، وعدد غير محدود من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة.