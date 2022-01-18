الصحة: متحور أوميكرون أدخلنا في موجة كورونا جديدة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر كانت قد بدأت في الانخفاض في حالات كورونا في الموجة الرابعة لكن وجود المتحور الجديد "أوميكرون" أدخل الدولة في موجة أخرى من ارتفاع الحالات ما يعني أنّ الوضع الحالي هو موجة جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أنّه لا توجد زيادات في إصابات الأطفال كما حدث في بعض الدول، مؤكّدًا أن هناك فصلًا بين ارتفاع معدلات الإصابة ومعدلات دخول المستشفيات.

وأشار إلى أنّ الارتباط بين هذه المعدلات وتلك انكسر في الموجة الرابعة، ولم يعد هناك ارتباط طردي بينهما، لافتًا إلى أنّ معدلات دخول المستشفيات كانت منخفضة مع زيادة تسجيل الحالات خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أنّ المستشفيات المخصصة لعزل الأطفال تكون فيها نسبة الإشغال 0% في أيام كثيرة.