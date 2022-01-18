طرح ماسة مقطوعة للبيع مقابل 5 ملايين دولار

احتضنت مدينة دبى عرض أكبر ماسة مقطوعة فى العالم للمرة الأولى، الاثنين، والتى يتوقع أن يصل سعرها إلى 5 ملايين دولار.



وأشارت متخصصة المجوهرات فى دار سوذبيز للمزادات، صوفى ستيفنز، إلى أن الماسة السوداء النادرة التى يطلق عليها «إنيجما»، وتعنى «لغز»، تكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من 2,6 مليار عام، وفقا لما ذكره موقع «العين الإخبارية».



وتصميم الماسة، التى يبلغ وزنها 555,55 قيراط، مستوحى من رمز القوة والحماية فى الشرق الاوسط «الخمسة» أو الكف، ولم يعرضها مالكها الذى لم يكشف اسمه خلال الـ20 عاما الماضية، لكنّ خبراء حولوها إلى جوهرة ذات 55 وجها.



وقالت ستيفنز عن هذه الجوهرة المدرجة فى موسوعة جينيس كأكبر ماسة مقطوعة فى العالم «إنها مختلفة جدا».



ومن المقرر أن تنقل «إنيجما»، بعد عرضها فى دبى، لتعرض فى لوس أنجلوس ولندن قبل بدء المزاد عليها عبر الإنترنت فى 3 فبراير لمدة 7 أيام.



وأشارت ستيفنز إلى أن ما أطلقت عليه سوذبيز «عجيبة كونية» قد تذهب إلى مزاد بعملة البيتكوين موضحة: «نحن نقبل العملات المشفرة لشراء الماس، وهو ما فعلناه لأحجار كريمة أخرى».



وبيعت فى هونج كونج العام الماضى الماسة كى 10138 مقابل 12,3 مليون دولار دفعت بالعملة المشفرة.