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بحثت الولايات المتحدة وبولندا، سبل التعاون المستمر في المسار الدبلوماسي مع موسكو، مع اتخاذ خطوات لردع مزيد من حشد قواتها على حدود أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، في مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره البولندي زبيجنيو راو.

وجدد بلينكن -بحسب البيان- التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية غير المبررة.

وثمن قيادة بولندا في الجناح الشرقي لحلف الناتو وتوليها رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2022 الجاري، مؤكدا الالتزام بالأمن عبر المحيط الأطلسي.