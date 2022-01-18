استئناف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية

استأنف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد شومان استشاري البرنامج بالمحافظة، ورشة عمل حول كيفية عمل حملات توعية، لمدة يوم واحد فقط.



جاء ذلك ضمن أنشطة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.



حاضر في اللقاء الدكتور عبدالمجيد عبدالرازق خبير التوعية المحلي للبرنامج، والمهندسة منيرة يزيد، بحضور المهندس حسني رضوان ممثلاً عن إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، ومحمد حسين ممثلاً عن وزارة البيئة، بالاضافة إلى عدد من ممثلي المجالس المحلية ورؤساء المدن والأحياء والجمعيات الأهلية بالمحافظة.



خلال اللقاء، أكد الدكتور عبد المجيد عبد الرازق خبير التوعية المحلي، أن الهدف العام من البرنامج هو إعلام المواطنين بالمشروع ثم إقناعهم بالمشاركة في محاولة للتأثير فيهم.



وأضاف عبد الرازق أن الإعلام بالمشروع يأتي من خلال توفير معلومات صحيحة وحقيقية تواكب الواقع، وبناء شراكة مستنيرة بين القائمين على تنفيذ الحملة الإعلامية والفئة المستهدفة والتي تشمل (أصحاب مصلحة ومستفيد )، لافتا أن الإعلام يتم من خلال وسائل الاتصال المختلفة.



من جانبه، قال المهندس أحمد شومان استشاري البرنامج الوطني بالمحافظة، إنه قد تم عقد دورة تدريبية بشأن تحليل خصائص المخلفات، واستبيان مدى رضا المواطنين السنوي، خلال ديسمبر الماضي، مضيفاً أنه قد تم عقد 16 دورة تدريبية و5 ورش عمل خلال عام 2021.



يذكر أن ورشة العمل الأولى حول كيفية عمل حملات توعية تم عقدها 19 أكتوبر من العام الماضي، لمدة يوم واحد فقط، ضمن أنشطة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.



وعلى هامش اللقاء، قام المتدربون بإنشاء تصورات عن الخطط المستقبلية لحملات التوعية، ثم تم التقاط بعض الصور التذكارية.