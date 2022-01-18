انتخاب المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

انتخب البرلمان الأوروبي المحامية المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا، رئيسة للبرلمان الأوروبي، بعد وفاة شاغل المنصب ديفيد ساسولي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ 20 عامًا.

ونقلًا عن موقع «DW»، انتخبت الهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي المكونة من 705 مقاعد، اليوم الثلاثاء، المالطية المحافظة روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة لها.

وتشغل ميتسولا منصب الرئيس بالإنابة منذ وفاة سلفها ديفيد ساسولي يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت نائبة الرئيس. وانتخبت بأغلبية واضحة بلغت 458 من أصل 616 بطاقة اقتراع.

وتوفي رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن 65 عاماً، فجر الثلاثاء الماضي، في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يعالج، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.