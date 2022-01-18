روسيا تعلق على أنباء إجلاء دبلوماسييها من كييف: سفارتنا تعمل بشكل طبيعي كالمعتاد

أكدت روسيا أن سفارتها لدى أوكرانيا تعمل كالمعتاد، وذلك في معرض تعقيبها على أنباء حول خطط موسكو إجلاء دبلوماسييها من كييف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء- أن: "السفارة الروسية في كييف تعمل بشكل طبيعي".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت -نقلاً عن مسؤول أمني أوكراني كبير- أن روسيا سوف تجلي دبلوماسيين من أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا خلال الأشهر العديدة الماضية بعد اتهام روسيا ببناء قوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، بدعوى الاستعداد لغزو، ونفت موسكو الاتهامات، مشيرة إلى نشاط عسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، مما يعتبره تهديدًا لأمنها القومي.

من جانبها، قالت روسيا إن من حقها نقل قوات داخل أراضيها، وفي ديسمبر الماضي، قدمت روسيا مسودة مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وفي 10 يناير، عقدت روسيا والولايات المتحدة جولة من حوار الاستقرار الاستراتيجي في جنيف، ويوم الأربعاء الماضي، عُقد أول اجتماع لمجلس الناتو وروسيا منذ عام 2019 في مقر الناتو في بروكسل، وأعقب الاجتماع محادثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.