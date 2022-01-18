الصحة العراقية: متحور أوميكرون دخل مرحلة ذروة الانتشار في البلاد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن دخول متحور فيروس كورونا "أوميكرون" مرحلة ذروة الانتشار في البلاد.

ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية، عن مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي، قوله إن أوميكرون دخل في مرحلة ذروة الانتشار كونه عبارة عن سلالة ومتحور جديد، مضيفا أن سلالة أوميكرون هي مشابهة للسلالات السابقة، لكنها تتميز بسرعة انتشارها وتعد مقلقة بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير في وقت قصير؛ الأمر الذي سيسبب ضغوطات على الموارد سواء الأدوية والمستشفيات.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس، تسجيل 4466 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 582 حالة للشفاء، مع تسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس.