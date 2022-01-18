شولتس يحذر روسيا مجددا من تكاليف باهظة في حال غزو أوكرانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بتخفيض عدد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وحذرها مجددا من تحملها لـ"تكاليف باهظة" في حال غزو الجمهورية السوفيتية السابقة.



وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى عواقب بالنسبة لخط نورد ستريم 2، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن "كل شيء يجب مناقشته إذا وقع غزو عسكري ضد أوكرانيا" مشيرا إلى أنه يجري الإعداد لرد فعل منسق ومشترك ومناقشته مع شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وفي أعقاب محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، دعا شولتس إلى "بذل كل ما يلزم من أجل تجنب وقوع غزو عسكري لأوكرانيا".



وأشار شولتس إلى المحادثات التي بدأت في الأسبوع الماضي بين روسيا والولايات المتحدة وبين الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قائلا: "كلنا نرغب في علاقات مستقرة وبناءة مع روسيا".



وأبدى شولتس الاستعداد لإجراء "حوار جاد" مع روسيا حول القضايا الأمنية.



في الوقت نفسه، أكد شولتس أنه سيواصل العمل من أجل استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في إطار الصيغة المعروفة باسم صيغة نورماندي.