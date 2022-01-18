فلسطين: دعوات للتصدي لمسيرات المستوطنين في شوارع الضفة الغربية مساء اليوم

دعا مسؤول ملف الاستيطان الفلسطيني شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، الفلسطينيين إلى الخروج والتصدي لمسيرات المستوطنين التي من المقرر أن ينظموها، اليوم الثلاثاء، باتجاه مستوطنة "حومش" شمالي الضفة الغربية.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات.

وقال دغلس، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا"، إن جماعات المستوطنين دعت لمسيرات في شوارع الضفة، تنطلق من حاجز زعترة وصولا إلى حاجز حوارة العسكريين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها الاستعمارية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسمح لـ 1200 مستوطن بالالتفاف على الحواجز العسكرية، والدخول إلى مستوطنة "حومش" مساءً، وسيمنع الفلسطينيين من المرور بالمنطقة.