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وزيرة الخارجية الألمانية تزور معرض التنوع في موسكو قبل لقاء لافروف

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:48 ص

زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك معرض "التنوع المتحد" في موسكو صباح اليوم الثلاثاء قبل لقاء منتظر بترقب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وافتُتح المعرض المقام في "جاليري تريتياكوف" الشهير عالميا برعاية الحكومة الألمانية في نوفمبر كجزء من عام ألمانيا في روسيا.

المعرض مخصص لقضايا مثيرة للجدل في روسيا، مثل الهوية الجنسية والسعي وراء الحرية، ويعرض أعمال 90 فنانا معاصرا من 34 دولة - منحوتات ولوحات ورسوم توضيحية ومقاطع فيديو وصور فوتوغرافية. والقاسم المشترك في هذه الأعمال هو الاهتمام السياسي العابر للحدود.

ويسلط الفنانون في أعمالهم الضوء على قضايا اجتماعية مثل الديمقراطية والهجرة والتآزر والبيئة والمساواة.

وتعتزم بيربوك وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وتلتقي بعد ذلك في حوالي الساعة 10 صباحا (التوقيت المحلي) نظيرها الروسي.

تجد الإشارة إلى أن العلاقات بين موسكو وبرلين حاليا في أدنى مستوياتها. وبعد مقتل مواطن جورجي في برلين في أغسطس 2019، أدانت محكمة ألمانية مواطنا روسيا بالقتل واتهمت موسكو بممارسة "إرهاب الدولة".

وتبادل كلا البلدين طرد دبلوماسيين.

وتحمل ألمانيا روسيا مسؤولية هجمات قراصنة على البرلمان الألماني (بوندستاج) عام 2015 والهجوم على المعارض الروسي، أليكسي نافالني، باستخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا "نوفيتشوك".

 


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