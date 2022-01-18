مسئولة أممية تثني على دور مصر الإيجابي في حل الأزمة الليبية

أثنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على الدور الإيجابي المصري في حل الأزمة الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب اختتمها زيارة رسمية للقاهرة استمرت يومين.

وقالت وليامز، إنه "تم التشديد خلال الزيارة على أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا، والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، يقبل بنتائجها جميع الأطراف".