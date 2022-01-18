وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما

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توفي الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي الذي تصنفه موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأنه أكبر معمر في العالم، عن عمر ناهز 112 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" بأن دي لا فوينتي توفي في منزله بمدينة ليون الواقعة شمال غربي إسبانيا.

وكانت موسوعة جينيس اعتبرت دي لا فوينتي، أكبر معمر في العالم في سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه ولد في حي بوينتي كاسترو بمدينة ليون في 11 فبراير 1909.

وأوضحت "إي إف إي" أنه كان تاجرا إسكافيا، وبدأ العمل في مصنع للأحذية في سن 13 عاما.

وأضافت أنه نجا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأنجب من زوجته أنتونينا 8 أطفال، ورزق بعد ذلك بـ14 حفيدا و22 من أبناء الأحفاد.