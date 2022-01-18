إحالة مدير مدرسة ورئيس كنترول للتحقيق لعدم اتباع الإجراءات القانونية بالغربية

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، بجولة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بإدارة قطور التعليمية، التي بدأت في 10 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

ويؤدي الامتحان، اليوم، طلاب الصفوف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي العام (المواد غير المضافة)، والثاني والرابع التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021-2022.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمتابعة مدرسة الشهيد صبحي عبدالحميد محمد الابتدائية، واطمأن على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان وسيره بصورة جيدة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

كما اطمأن على عملية التصحيح والرصد الورقي والإلكتروني، مشيدا باتباع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين.

واختتم جولة المتابعة بمدرسة دماط الإعدادية المهنية، واطمأن على سير الامتحان بشكل جيد، ولا يوجد شكوى من الطلاب.

وخلال جولة المتابعة بالمدرسة، قام وكيل الوزارة بإحالة مدير المدرسة ورئيس الكنترول للتحقيق؛ لعدم اتباع الإجراءات القانونية في أعمال لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة، كما تم التنبيه على مدير ورئيس كنترول المدرسة الابتدائية بإعادة كشوف الرصد وختمها والتوقيع عليها.

وصرح وكيل الوزارة، بأن نحو 115007 طلاب وطالبات من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 95442 طالبا وطالبة من الصف الثاني الإعدادي، ونحو 37320 طالبا وطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي العام، و34321 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و798 طالبا وطالبة من الصف الرابع الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان.

ويؤدي، اليوم، طلاب الصف الرابع الابتدائي مادة اللغة الأجنبية فقط، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية في الفترة الأولى، والكمبيوتر في الفترة الثانية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي مادتي التربية الوطنية في الفترة الأولى، والتربية المهنية في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب التعليم الفني مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم.