ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعا جديدا اليوم.

وأوضح المعهد، أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم 553.2 مقابل 528.2 أمس الاثنين، و387.9 قبل أسبوع، و304.4 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 74 ألفا و405 حالات إصابة جديدة، مقابل 45 ألفا و690 إصابة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 193 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 322حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 8 ملايين 74 ألفا و527 حالة.

ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 7 ملايين شخص و50 ألفا و100 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 115 ألفا و842 حالة.