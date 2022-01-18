تغريم ماستر كارد و5 شركات تصدر بطاقات مسبقة الدفع لانتهاكها قواعد المنافسة في بريطانيا

غرمت الهيئة المعنية بتنظيم أنظمة الدفع في بريطانيا اليوم الثلاثاء خمس شركات تصدر بطاقات مسبقة الدفع، عقب التوصل إلى أنها انتهكت قواعد المنافسة من خلال المواقفة على عدم التنافس أو محاولة اجتذاب زبائن كل منهما الأخرى في سوق البطاقات مسبقة الدفع.

ويشار إلى أن الشركات هى ماستركارد، والباي، وادفانسد بايمنت سولوشن، وبريبيد فايننشال سيرفس، و سوليون.

وتبلغ قيمة الغرامات مجمعة أكثر من 33 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار). وتم تغريم ماستركارد بمفردها 56ر31 مليون جنيه استرليني.

وبذلك ينتهى تحقيق هيئة تنظيم أنظمة الدفع في بريطانيا، الذي بدأ في أكتوبر 2017 بناء على طلب من شركة الباي.

ويشار إلى أن البطاقات مسبقة الدفع محل التحقيق استخدمتها السلطات المحلية لتوزيع إعانات للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الأطراف اعترفت بانتهاك القانون.