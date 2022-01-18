أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوجهون لأوكرانيا لتأكيد الدعم لكييف

يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري السفر إلى أوكرانيا هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسئولي حكومته وسط تصاعد التوترات بين كييف وموسكو.

وأشار الأعضاء، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الرحلة تستهدف التأكيد على التزام الولايات المتحدة أمام أوكرانيا والتي ما زالت تواجه تزايد عدوانية روسيا والتعرف على الاستعداد الأوكراني في مواجهة هذا العدوان والدعم الإضافي المطلوب لردعه.

وضم هؤلاء الأعضاء من الجمهوريين روب بورتمان وكيفين كريمر وروجر ويكر ومن الديمقراطيين جين شاهين وكريس ميرفي وإيمي كلوباتشر وريتشارد بلومينثال.

وشدد البيان على أن أوكرانيا تواصل الدفاع عن سيادتها ضد عدوان روسيا بينما تكافح من أجل تنفيذ إصلاحات لتعزيز ديمقراطيتها، وأن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا في جهودها.

يأتي هذا بينما يحذر مسئولون أمريكيون من أن روسيا تواصل التهديد بالحرب ضد أوكرانيا حتى بعد سلسلة الاجتماعات الدبلوماسية على مدار الأسبوع الماضي بهدف تهدئة التوترات وتجنب النزاع ، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

كما جاء هذا الإعلان بعد أن ذكرت شركة ميكروسوفت الأمريكية يوم السبت الماضي، أن عشرات من أنظمة الحاسبات المتصلة بالهيئات الحكومية والمنظمات والوكالات الأوكرانية تعرضت لاختراق شبكي وهو ما تلقي أوكرانيا باللوم فيه على روسيا.