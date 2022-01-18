وزيرة الخارجية الكندية تلتقي رئيس الوزراء الأوكراني

التقت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الإثنين في كييف، مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، ونائبة رئيس الوزراء، وأولجا ستيفانيشينا للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي.

وخلال الاجتماعات، أكدت الوزيرة جولي دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية، مشددة على ضرورة قيام روسيا بخفض التصعيد والتمسك بالتزاماتها الدولية، وعلى التزام كندا بالحوار الذي أطلق من خلال الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي لقائها مع رئيس الوزراء الأوكراني، أقرت الوزيرة جولي بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الإصلاح الديمقراطي وناقشت أهمية وحدة أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأعربت الوزيرة جولي عن تضامنها مع شعب أوكرانيا وأوضحت أن كندا تقف إلى جانبهم، معربة ورئيس الوزراء الأوكراني عن رغبتهما في تعميق الروابط التجارية من خلال زيادة التجارة بين الدولتين.