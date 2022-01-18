لجنة لأطباء السودان تعلن الانسحاب من المستشفيات النظامية وسط دعوات لعصيان شامل

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، وهي مجموعة مهنية غير رسمية، الانسحاب الكامل والمفتوح من المستشفيات النظامية في العاصمة والأقاليم، وذلك بعدما أعلنت سقوط 7 قتلى وأكثر من 100 جريح في احتجاجات خرجت يوم أمس الإثنين.

كما أعلنت اللجنة، الإضراب عن الحالات غير الطارئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع الالتزام التام بتغطية الطوارئ والعنايات المكثفة والقلبية والحضّانات وعنابر العزل وغسيل الكلى، ومرضى النزف المعوي وحالات الجهاز الهضمي الطارئة والأورام.

وفي غضون ذلك، دعا "ائتلاف الحرية والتغيير"، المعارض، إلى عصيان مدني شامل. وذكر موقع "سودان تريبيون" أن الائتلاف دعا إلى الدخول في عصيان مدني يبدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد.

وخرجت تظاهرات أمس، ضمن جدول زمنى للاحتجاجات وضعته لجان معارضة للمطالبة بحكم مدنى.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.