فحص وعلاج 22 ألف مواطن ضمن مبادرة الخدمات الصحية لكبار السن بالشرقية

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، التي انطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي، تم خلالها توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لـ22 ألف و676 مواطن من كبار السن.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم بالمجان لجميع الحالات، فيما تم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تضمنت الكشف عن الأمراض غير السارية: الضغط – السكر – أمراض القلب – الاعتلال الكلوي – أمراض الجهاز الهضمي – أمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة، فيما تم إجراء التقييم النفسي والتغذوي وذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحص النظر والفم والأسنان بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الكوليستيرول (الدهون بالدم ) ووظائف الكلى والسكر التراكمي وكذلك إجراء فحص رسم القلب، بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي اللازم لكبار السن.