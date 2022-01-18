جنايات أسوان تؤجل محاكمة ٤ متهمين في واقعة قتل واختطاف مزارع

أجلت محكمة جنايات أسوان، محاكمة 4 أشخاص اختطافوا مزارع من مزرعة في أبوسمبل وضربوه حتى الموت ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتخلصوا من جثمانه بإلقاء في مدق جبلي، إلى جلسة يوم 20 مارس القادم.

وقررت محكمة جنايات أسوان التأجيل؛ لسماع أقوال الشهود والإثبات وشهادة الطب الشرعي.

وترجع تفاصيل القضية، إلى آخر شهر سبتمر الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين المزارع "المجني عليه"، وبرفقته شقيقه التابعين لقرية سوق الثلاثاء التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ وبين 4 متهمين أخرون، أثر خلافات بينهم، وذلك بقطعة الأرض الزراعية التي مستأجرة بواسطة المجني عليه بمنطقة أبوسمبل في أسوان؛ ما أدى إلى اختطاف الـ4 متهمين المزارع وضربوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتخلصوا من جثمانه بإلقاء في مدق جبلي في أبوسمبل حتى يخفوا جريمته.

وحرر أهله محضرًا لتغيبه واختطافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.