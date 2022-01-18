الصحة التونسية: تطعيم 10510 أشخاص ضد «كورونا» خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 10 آلاف و510 أشخاص ضد كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي إلى 6 ملايين و124 ألفا و275 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن عدد الذين تلقوا التطعيم يتوزع بين 4 ملايين و509 آلاف و784 شخصا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ومليون و614 ألفا و491 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الجرعات بلغت 12 مليونا و552 ألفا و782 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و793 ألفا و446 شخصا، داعية الراغبين في التطعيم بالتسجيل على المنظومة.