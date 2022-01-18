آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة

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توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تسع آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شمال بيت لاهيا وتقوم بأعمال تمشيط وتخريب في المكان، مشيرة إلى أن سبع آليات أخرى توغلت شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، وتقوم بأعمال مماثلة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، واعتقلت الشاب، كما اعتقلت من بلدة الشيوخ فلسطينيا يبلغ من العمر (57 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت رئيس البلدية السابق فرحان موسى حسين علقم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات السموع وسعير وحلحول، وعلى مدخل المدينة الشمالي والجنوبي "الحرايق"، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.