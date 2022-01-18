البرهان يُطلع ولي عهد أبوظبي على تطورات الأوضاع في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، اطمأن «البرهان» خلال الاتصال الهاتفي، على الأوضاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنته جماعة الحوثي واستهدفت به صهاريج للمواد البترولية بمطار أبوظبي الدولي.



وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تعازي السودان حكومة وشعبا لأسر ضحايا الحادث، متمنيا عاجل الشفاء للمصابين، مؤكدا وقوف السودان بجانب الإمارات الشقيقة ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.



من جهته، أطلع «البرهان» ولي عهد أبوظبي، على تطورات الأوضاع في السودان والجهود الجارية لمعالجة الأزمة السياسية واستكمال هياكل الفترة الانتقالية.