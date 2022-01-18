موسكو وطهران تبحثان إحياء البرنامج النووي الإيراني

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خطة العمل المشتركة لإحياء البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الوزيرين بحثا الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة (البرنامج النووي الإيراني) في ضوء الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا التي عقدت في ديسمبر الماضي لاستعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

وأشارت الشبكة إلى أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى عدد من القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة إلى موسكو ويلقي كلمة أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي يوم الخميس المقبل، كما سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.