أعلن حزب آم آدمي (المرء العادي)، ترشيح السياسي بهاجوانت مان؛ للمنافسة على رئاسة حكومة ولاية البنجاب، في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، بحسب ما ذكره عضو التجمع الوطني للحزب أرفيند كيجريوال، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مان يتزعم الحزب حاليا في ولاية البنجاب.

وقال كيجريوال، وهو أيضا رئيس حكومة ولاية دلهي، إنه تم اختيار عضو البرلمان الاتحادي مان بعد تلقي تصويت نحو 2.1 مليون شخص من الشعب عبر الرسائل النصية الهاتفية وتطبيق واتساب والرسائل الصوتية.

ومن المقرر أن تجري البنجاب انتخاباتها على مرحلة واحدة في 20 فبراير، مع فرز الأصوات يوم 10 مارس.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "آيه.بي.بي-سي.فوتر" أنه من المتوقع أن يحصل حزب آم آدمي على أكبر عدد من المقاعد في برلمان الولاية الذي يضم 117 مقعدا، لكنه قد لا يحقق الأغلبية، ويتوقع أن يأتي حزب المؤتمر الوطني الهندي، الحاكم في الولاية حاليا، في المركز الثاني.