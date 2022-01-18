كشف المطرب عمر كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام "، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان بحبك، التي قام الفنان أحمد العوضي بإهدائها لزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، المقرر لها مساء اليوم عبر يوتيوب.

ونشر عمر كمال، أمس عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له من خلال عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي أقيم مساء أمس الإثنين.

وظهر عمر خلال الفيديو وهو يغني أغنية "بحبك"، إهداء من الفنان أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبدالعزيز، وعلق قائلا: "أغنية بحبك أيه، هدية أحمد العوضى لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها".

وكان العوضي قد فاجأ زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بأغنية، بمناسبة احتفالهم بعيد ميلادها، الذي أقيم مساء أمس، من غناء المطرب عمر كمال.

وأكد عمر أن الأغنية مقدمة للفنانة ياسيمن عبدالعزيز، وتعاون فيها العوضي وعمر، وتحمل الأغنية اسم "بحبك".

ونشر أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صور له برفقة ياسمين عبدالعزيز، وعلق بكلمات الأغنية قائلا: "بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي".

وأضاف: "أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا".