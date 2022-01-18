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سفير الصين بالقاهرة: ندعم مصر في تحقيق هدفها بتطعيم 70% من المواطنين بلقاحات كورونا
السفارة اليونانية بالقاهرة: معرض الكتاب فرصة للاقتراب من الأدب والشعر والفكر العربي
قرارات الرئيس السيسي.. وزير المالية: تطبيق زيادة الأجور بدءا من يوليو المقبل
النائب سامي سوس: قرارات السيسي برفع الأجور تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتحسن معيشتهم
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المفوضية الأوروبية تنصح الجامعات بتعزيز الأمن الإلكتروني
رئيس كازاخستان السابق نزارباييف يعتزل السياسة
العاصفة الثلجية «هبة» تضرب لبنان.. ووزير الداخلية يحذر المواطنين
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فوز قونيا سبور وبيشكتاش على أضنه دمير وفاتح قرة بالدوري التركي
لوكاكو يقود هجوم تشيلسي ضد برايتون في البريميرليج
إيمبولي يقود لاتسيو للفوز على أودينيزي والتأهل لدور الثمانية بكأس إيطاليا
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تأجيل مسلسل لام شمسية بطولة منى زكي لرمضان 2023
سوسن بدر: منى زكي ملامحها مصرية.. وهي أكثر من يشبهني في الجيل الحالي
إنجى المقدم لـ«الشروق»: «قواعد الطلاق الـ45» يهدف لتغيير الصورة النمطية للحياة بعد انفصال الأزواج
خالد الصاوي يهدي «هاملت بالمقلوب» المشاركة الصوتية
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