الرئيس العراقي يدين الاعتداء الآثم على الإمارات: تهديد لأمن المنطقة

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن أمن الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من استقرار المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدانَ خلاله الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مبيناً أن مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار كل المنطقة.

وأكد رئيس الجمهورية، أن أمن واستقرار الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار كل المنطقة، مشيراً إلى تضامن العراق مع دولة الإمارات.

وشدد صالح على أهمية العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

من جانبه، ثمّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصال رئيس الجمهورية، مُشيداً بموقف العراق الداعم لدولة الإمارات.

وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها العراق في سبيل إرساء السلام في ربوع المنطقة.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أمس الاثنين، أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.