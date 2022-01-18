السودان: 7 وفيات وإصابة 50 شرطيا و22 مواطنا في مظاهرات أمس

قالت الشرطة السودانية، إنها تعاملت بأقل قدر من القوة القانونية مع تظاهرات أمس، خاصة محاولات التعدي على أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صباح الثلاثاء، أعلنت الشرطة عن تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين بمحلية الخرطوم، وإصابة 50 شرطيًا و22 مواطنًا بإصابات متفاوتة، لافتة إلى القبض على 77 متهما واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة.

وتابعت في بيانها: «تترحم قوات الشرطة على الذين مضوا وتتمنى عاجل الشفاء للمصابين كما تؤكد مقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين كواجب أصيل وقانوني».

وأضافت في بيانها: «إنه بتاريخ أمس الاثنين الموافق 17 يناير2022، ظهرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواكب ومسيرات، وقد وضعت قوات الشرطة خطة لتأمين تلك المواكب تمت إجازتها من جميع لجان أمن المحليات بولاية الخرطوم لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمواقع الإستراتيجية والسيادية والأسواق من المتفلتين».

وأردفت: «ناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق ولم تجد الدعوة الاستجابة بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام الملوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار وقد تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقة شروني وبري بالخرطوم وشارع المعونة ببحري وشارع الأربعين بامدرمان»